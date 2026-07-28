ضرب زلزالان متتاليان، بلغت قوتهما 5.7 و5.8 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة شينغهاي التابعة لإقليم تشينغهاي (شمال غربي الصين)، اليوم (الثلاثاء)؛ وفقًا لما أعلنه المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل.

وأوضح المركز أن الزلزال الأول وقع في الساعة 11:16 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:16 بتوقيت غرينتش)، فيما تبعته هزة ثانية بقوة 5.8 درجات بعد نحو 18 دقيقة فقط.

وأشار إلى أن بؤرة الزلزالين كانت على عمق 10 كيلومترات، بينما يقع مركزهما في منطقة جبلية نائية ومرتفعة قليلة السكان، على بعد نحو 244 كيلومترًا من مدينة شينينغ، عاصمة إقليم تشينغهاي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا أن سكان مدينة شينينغ شعروا بالهزات الأرضية، في حين لم تتلقَّ السلطات حتى الآن أي بلاغات عن وقوع ضحايا أو انهيارات في المباني.

وأكدت الوكالة أن الأوضاع العامة لا تزال مستقرة، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة للطوارئ توجهت إلى موقع الزلزال لتقييم الوضع ومتابعة أي تطورات ميدانية.