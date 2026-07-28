قبيل اللقاء المرتقب بينهما، اليوم (الثلاثاء)، في واشنطن. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من بيع مقاتلات «إف-35» لتركيا، وأعلن أن قرار بيع الأسلحة الأمريكية لا يخضع لإملاءات أي طرف.



وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن ترمب أبدى دعماً واضحاً لأنقرة قبل يوم من اجتماعه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض، رغم تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل.



وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»: «لا أحد يقول لي ما الذي ينبغي أن نبيعه»، مضيفاً أن تركيا كانت «حليفاً رائعاً» بالنسبة إليه.



وأقر الرئيس الأمريكي بالتوتر القائم بين أنقرة وتل أبيب، لكنه أشاد بتركيا، قائلاً إنها «دولة قوية جداً تمتلك جيشاً ضخماً وقدرات عسكرية ومعدات متطورة».



وأضاف: «تركيا ليست من كبار المعجبين بإسرائيل، وليست من كبار المعجبين ببيبي»، في إشارة إلى نتنياهو، لكنه استطرد قائلاً: «تركيا كانت رائعة بالنسبة إلي».



وكان نتنياهو أعرب في وقت سابق عن معارضته منح تركيا مقاتلات «إف-35» أو محركات لطائراتها الحربية.



ويأتي موقف ترمب رغم تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، أن تركيا لا تزال غير مؤهلة حالياً لشراء مقاتلات «إف-35».



وكانت أنقرة استُبعدت من برنامج المقاتلة الشبح الأمريكية عام 2020، عقب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، وهي الخطوة التي أدت إلى فرض عقوبات أمريكية عليها بموجب قانون «مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات».



وأعلنت الخارجية الأمريكية أن سياسة واشنطن بشأن بيع مقاتلات «إف-35» لتركيا «لم تتغير». وأشارت إلى أن أنقرة لا تزال مطالبة بحل ملف منظومة «إس-400»، والتخلي عن امتلاكها أو معداتها المرتبطة بها، وتقديم ضمانات بعدم الحصول عليها مستقبلاً، إلى جانب استيفاء متطلبات قانونية أخرى. واعتبرت أن تركيا «لم تستوفِ هذه الشروط بعد»، دون استبعاد إمكانية تحقيقها لاحقاً.