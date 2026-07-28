حقّقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) إنجازًا نوعيًّا بحصول مقرّها الرئيسي على شهادة «مستدام» الماسية، أعلى مستوى في نظام التقييم الوطني للمباني المستدامة في المملكة العربية السعودية، وأول جهة تحصل على هذا الإنجاز؛ في تأكيد جديد على التزام الشركة بتطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة بيئة العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

ويعدّ هذا الإنجاز تتويجًا لنجاح سمة في تطوير مقر رئيسي يجسّد مفاهيم الاستدامة في مختلف جوانبه، من خلال تبنّي حلول متقدمة في كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وتحسين جودة البيئة الداخلية، واختيار المواد المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات في التصميم والتشغيل، بما يعزّز مكانة الشركة كنموذج رائد في المباني المؤسسية المستدامة.

وجاء حصول المقر على التصنيف الماسي بعد استيفائه جميع المتطلبات الإلزامية لنظام مستدام، الذي يعدّ المرجع الوطني لتقييم المباني المستدامة في المملكة، ويقيس أداء المباني وفق معايير تشمل كفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والصحة والراحة، والمواد والنفايات، والاتصال والنقل، والإدارة والتشغيل، والابتكار، بما يراعي خصوصية البيئة السعودية ويعزّز كفاءة استخدام الموارد وجودة الحياة داخل المباني.

كما يعكس هذا الإنجاز النهج المتكامل الذي تبنته سمة منذ المراحل الأولى للمشروع، من خلال دمج متطلبات الاستدامة في جميع مراحل التصميم والتنفيذ، ومراجعة الأنظمة والمواد وفق أفضل المعايير الوطنية والعالمية، وتوثيق جميع عناصر المشروع واعتمادها وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية. وإلى جانب التصنيف الماسي، حصل مقرّ سمة أيضًا على شهادة LEED البلاتينية، الصادرة عن المجلس الأمريكي للمباني الخضراء Green Business Certification Inc. (GBCI)USAبما يؤكد توافق المشروع مع أعلى معايير الاستدامة العالمية، ويعزّز مكانته كأحد النماذج الرائدة للمباني المستدامة على المستويين الوطني والدولي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسمة، الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن القديري: (يمثل حصول مقر سمة على شهادة «مستدام» الماسية محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو ترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من ثقافة العمل ومنهجية التطوير المؤسسي، ويعكس التزامنا ببناء بيئة عمل مستدامة تدعم الابتكار، وترتقي بجودة الحياة، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030). وأضاف: (نفخر بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد التزام سمة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، ويؤكد حرصنا على الاستثمار في بيئة عمل ذكية وصحية تعزّز رفاهية منسوبينا، وترشّد استخدام الموارد، وتدعم التنمية المستدامة. وسنواصل العمل على تبنّي المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزّز دور سمة كشركة رائدة في الابتكار والمسؤولية المؤسسية. واختتم القديري تصريحه مؤكدًا أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتكامل جهود فرق العمل والشركاء المتخصصين، الذين أسهموا في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما مكّن سمة من تحقيق أعلى تصنيف وطني في المباني المستدامة، وترسيخ مكانتها كنموذج مؤسسي يحتذى به في مجال الاستدامة.