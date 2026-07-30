كشف تقرير صحفي عن نصيحة نجم منتخب مصر محمود حسن «تريزيغيه» لمواطنه محمد صلاح، بشأن مفاوضات بشكتاش التركي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدير الرياضي لنادي بشكتاش أوندر أوزين قد أعلن تجميد المفاوضات مؤقتاً مع محمد صلاح، بسبب المبالغة في الطلبات المالية من جانب وكيله رامي عباس.

عرض أخير.. وانتظار رد صلاح

وبحسب صحيفة «Fanatik» التركية، فقد قدم نادي بشكتاش عرضه النهائي لمحمد صلاح، موضحاً شروطه، كما بذل رئيس النادي سردال أدالي قصارى جهده لإتمام الصفقة، وأصبح القرار الآن بيد النجم المصري ووكيله، ومن المتوقع أن يتخذ الطرفان قرارهما النهائي قريباً.

تريزيغيه لصلاح: اذهب إلى بشكتاش

وأضاف التقرير أن نجم منتخب مصر، محمود حسن «تريزيغيه»، الذي سبق له خوض ثلاث تجارب في الدوري التركي مع قاسم باشا، وباشاك شهير، وطرابزون سبور، نصح محمد صلاح بالانتقال إلى بشكتاش، كما أن زوجة النجم المصري منفتحة تماماً على فكرة العيش في إسطنبول.

مسيرة تاريخية مع ليفربول

وغادر محمد صلاح «الريدز» هذا الصيف، بعد مسيرة استمرت تسعة أعوام، قاد خلالها الفريق للعودة إلى منصات التتويج، وحقق العديد من الأرقام القياسية.