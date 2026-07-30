أكد مدرب نادي إيفرتون الإنجليزي ديفيد مويس أنه لا يعلم شيئاً عن مفاوضات نادي الهلال لضم نجم «التوفيز» إيليمان ندياي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو قد كشف أمس (الأربعاء) أن الهلال يواصل مفاوضاته لضم ندياي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو حسم الأمر من جانب اللاعب حتى الآن، كما لم يتم الاتفاق على بنود العقد، كما زعمت بعض التقارير.

مويس لا يعرف شيئاً عن مفاوضات الهلال

ورداً على أنباء مفاوضات الهلال لضم ندياي، أجاب مويس في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «لم يحدث أي تواصل معي بشأن هذا الأمر، لا من قبل إدارة إيفرتون ولا من اللاعب».

وبسؤاله عن مدى أهمية النجم السنغال في تشكيلة إيفرتون، اكتفى مويس بالرد: «ليس لدي ما أقوله».

لاعب «متعدد المراكز»

ويُعد إيليمان بمثابة لاعب جوكر يمكن أن يمنح المدرب سيموني إنزاغي حلولاً عدة في الملعب حال إتمام الصفقة، إذ يُجيد اللعب على الجناحين (الأيمن والأيسر)، كما يمكنه اللعب أيضاً كلاعب وسط هجومي أو مهاجم.

9 مساهمات تهديفية مع إيفرتون

وشارك ندياي في 34 مباراة بقميص إيفرتون في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، كما تألق مع منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2026، إذ أحرز هدفاً وصنع هدفين في ثلاث مباريات.

عقد ممتد وقيمة سوقية مرتفعة

ويمتد عقد إيليمان ندياي مع إيفرتون حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».