كشفت صحيفة إيطالية رغبة الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز في الرحيل عن الهلال السعودي والعودة إلى الدوري الإيطالي، إذ عرض نفسه على قطبي الكالتشيو يوفنتوس ونابولي.



وبحسب التقرير، فإن اللاعب السابق لميلان والذي انتقل للهلال العام الماضي يرغب في مغادرة المملكة والعودة إلى أوروبا. وتم عرض اسم ثيو أيضاً على المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يقود يوفنتوس حالياً.



وأوضحت الصحيفة أن عودة ثيو إلى تورينو مرتبطة بمصير أندريا كامبياسو، ففي حال رحيله قد يتحرك اليوفي لضم الفرنسي حتى على سبيل الإعارة.



لكن الصفقة تواجه عقبة مالية كبيرة، إذ يتقاضى ثيو راتباً سنوياً يصل إلى 20 مليون يورو مع الهلال، في حين أن أعلى راتب في سلم رواتب يوفنتوس الحالي هو 7 ملايين يورو فقط.



وأشارت الصحيفة إلى أن إتمام الصفقة «يتطلب تنازلاً كبيراً من اللاعب» بشأن راتبه.