تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، مع استمرار استقرار الدولار وانتظار قرار السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية، التي من المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4,021.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:52 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% إلى 4,021.70 دولار.

وحافظ الدولار على مستوى قريب من أعلى مستوى له في شهر، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 57.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1,605.96 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1,268.35 دولار.