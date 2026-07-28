واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد خلال تعاملات اليوم، وسط آمال حذرة بشأن التوصل إلى تسوية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المتعاملين في تقييم التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وانخفض خام برنت خلال التعاملات اليوم، إلى 83.68 دولار.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أوقف بشكل مفاجئ حملة القصف على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي: «هناك محادثات جيدة جارية مع طهران، لكنه هدد باستئناف الهجمات إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج».



تحسن الوضع



وأفاد محلل الأسواق جيوفاني ستاونوفو، في تصريحات له: «إن حركة السفن عبر مضيق هرمز لا تزال منخفضة، لكن السوق تأمل في تحسن الوضع مع المحادثات الجديدة بين عُمان وإيران بشأن آلية لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق».



وكانت أسعار النفط قد انخفضت أمس، بأكثر من 7%، لتسجل أدنى مستوى منذ 21 يوليو الجاري، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع، تبادل الهجمات التي استمرت على مدى أسبوعين. هذا الأمر عزز الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي قد يخفف التصعيد ويسمح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.



تخفيف التوتر



وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لبرنامج فوكس نيوز صنداي ووسائل إعلام أمريكية أخيراً: «إن الرئيس دونالد ترمب قرر وقف الهجمات مؤقتاً لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية».



وذكر محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: «انخفضت أسعار النفط كثيراً في التعاملات المبكرة في ظل تهدئة التحركات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما قدم أول مؤشرات ملموسة على احتمال تخفيف حدة التوتر».



وأضافوا: «تعكس حركة أسعار النفط هذا الصباح بوضوح حاجة السوق الشديدة للأنباء الإيجابية». ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن أن أقل من 10 سفن تحمل سلعاً أولية عبرت يومياً مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.