بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 19- 25 يوليو 2026م، 226156000 عملية، بقيمة 12263687000 ريال، مقابل 13024365000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في النقل 6132000 بقيمة 953638000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8704000 بقيمة 761026000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 55554000 بقيمة 1644006000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المخبوزات والحلويات 5846000 بقيمة 215139000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 885000 بقيمة 295330000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 53125000 بقيمة 1911501000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات 8463000 بقيمة 964306000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه 3451000 بقيمة 297210000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية 14371000 بقيمة 734985000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1895000 بقيمة 183188000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية 2470000 بقيمة 413410000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتعمير 2717000 بقيمة 383469000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 279000 بقيمة 346795000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 4680000 بقيمة 160791000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 121000 بقيمة 104668000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة 745000 بقيمة 50633000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16618000 بقيمة 909706000 ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس 2594000 بقيمة 45766000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 37505000 بقيمة 1888121000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 72570000 بقيمة 4156514000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8736000 بقيمة 497503000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8619000 بقيمة 487643000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3888000 بقيمة 182495000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3719000 بقيمة 186699000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4112000 بقيمة 217228000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 5037000 بقيمة 304515000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4479000 بقيمة 332549000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8537000 بقيمة 578944000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 26011000 بقيمة 1733143000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 25940000 بقيمة 952808000 ريال.