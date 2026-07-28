كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بات قريباً من العودة لتولي القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا للمرة الثانية في مسيرته.



ومن المنتظر أن يخلف مانشيني، البالغ من العمر 61 عاماً، جينارو غاتوزو، الذي رحل عن منصبه في أبريل الماضي عقب خسارة المنتخب الإيطالي أمام البوسنة والهرسك ضمن تصفيات كأس العالم، وهي النتيجة التي أدت إلى إخفاق «الآتزوري» في بلوغ النهائيات للمرة الثالثة على التوالي، رغم تتويجه باللقب العالمي أربع مرات.



وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو أعلن تعيين مانشيني خلال اجتماع المجلس الاتحادي، مؤكداً بقوله: «مانشيني هو المدرب».



وسبق لمانشيني أن قاد المنتخب الإيطالي إلى التتويج بلقب كأس أوروبا عام 2021، كما أشرف على الفريق في 58 مباراة خلال ولايته الأولى.



وعلى مستوى الأندية، تولى مانشيني تدريب عدد من الفرق البارزة، من بينها إنتر ميلان وفيورنتينا ومانشستر سيتي، إذ قاد النادي الإنجليزي إلى تحقيق أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2011-2012.



وفي سياق متصل، استقال المدير الفني السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم باولو مالديني، إلى جانب المستشار ليوناردو، من منصبيهما يوم الإثنين، بعدما تعثرت مساعي التعاقد مع المرشح الأول لتدريب المنتخب أندريا بيرلو، بسبب ارتباطه بشركة مراهنات روسية.



كما أشارت التقارير إلى أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي كان الخيار الأول للاتحاد الإيطالي، رفض تولي مهمة قيادة المنتخب خلال الشهر الجاري.