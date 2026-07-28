استهل فريق الوحدة مشواره الإعدادي بتعثر غير متوقع، بعد سقوطه في أولى تجاربه الودية بمعسكر تركيا أمام دهول العراقي بنتيجة 2-0.



ورغم الخسارة، تعامل المدرب المقدوني فلاشي فوجينيسكي مع اللقاء بمنطق الاختبار الشامل، حيث دفع بكامل عناصره الأساسية والمنضمين حديثاً، في محاولة واضحة لتشخيص مكامن القوة والضعف قبل الدخول في معترك الموسم.



وينتظر «فرسان مكة» خوض 4 وديات إضافية خلال معسكر أنطاليا، ستكون بمثابة المحطة الأخيرة لحسم هوية اللاعبين الذين سيراهن عليهم المدرب في الاستحقاقات الرسمية.



وتنطلق الرحلة الجدية للوحدة يوم 16 أغسطس على أرضه بمكة، عندما يواجه أول اختبار رسمي في الدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.



سباق مع الزمن إدارياً



على الصعيد الإداري، تدخل إدارة الوحدة المراحل النهائية من سباقها مع الزمن لإغلاق الملفات العالقة محلياً وخارجياً، بهدف نيل شهادة الكفاءة المالية في أسرع وقت، وفتح باب تسجيل صفقات محلية وأجنبية قادرة على إعادة الفريق لواجهة «دوري يلو» بقوة.