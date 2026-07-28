بعد سنوات من الترقب ورفض عروض تدريبية عديدة، تحقق حلم أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان بتولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيينه مديراً فنياً لـ«الديوك» خلفاً لديدييه ديشان، بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030.



وجاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو بحضور زيدان، مؤكداً أن التعاقد مع أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية يمثل بداية مرحلة جديدة للمنتخب بعد انتهاء حقبة ديشان التي استمرت نحو 14 عاماً.



وقال ديالو إن الاتحاد كان يستعد لهذه الخطوة منذ إعلان ديشان رغبته في إنهاء مهمته، مشيراً إلى أن المفاوضات مع زيدان بدأت منذ عام 2025، قبل أن تتكلل بالاتفاق النهائي الذي يمنح المنتخب الفرنسي مدرباً يملك سجلاً استثنائياً لاعباً ومدرباً.



ولم يُخفِ زيدان تأثره خلال تقديمه الرسمي، مؤكداً أن تدريب المنتخب الفرنسي كان الهدف الوحيد الذي سعى إليه منذ مغادرته ريال مدريد عام 2021.



وقال: «تلقيت عروضاً عديدة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية لتدريب أندية، لكنني رفضتها جميعاً لأنني كنت أنتظر فرصة قيادة منتخب فرنسا. هذا هو المنصب الوحيد الذي كنت أرغب فيه».



وأضاف أن العودة إلى المنتخب تمثل بالنسبة له تحقيقاً لحلم شخصي، موضحاً أنه عاش أجمل لحظات مسيرته بقميص فرنسا، بداية من الفئات السنية وصولاً إلى المنتخب الأول، الذي توج معه بكأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000.



وأشاد زيدان بما قدمه سلفه ديدييه ديشان، مؤكداً أنه يتطلع إلى البناء على الإنجازات التي حققها المنتخب خلال السنوات الماضية.



وقال: «ديدييه هو ديدييه، وأنا سأكون نفسي. هدفي هو مواصلة الانتصارات مع هذا المنتخب، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على المنافسة في أعلى المستويات».



وأشار إلى أن أسلوبه سيعتمد على كرة قدم هجومية مع الحفاظ على التوازن داخل الفريق، لافتاً إلى أنه سيكشف تفاصيل مشروعه الفني خلال الفترة القادمة بعد الاجتماع باللاعبين.



وفي أول تعليق له بشأن قائد المنتخب كيليان مبابي، أوضح زيدان أنه لم يتواصل معه حتى الآن، مفضلاً منحه الوقت للاستمتاع بفترة الراحة قبل انطلاق المعسكر القادم.



وقال إن جميع الملفات الفنية، بما في ذلك شارة القيادة، ستناقش في الوقت المناسب، مؤكداً أن الأولوية حالياً تتمثل في التعرف على المجموعة والاستعداد للاستحقاقات القادمة.



وكشف المدرب الجديد أنه سيعلن تشكيل جهازه الفني خلال شهر سبتمبر، موضحاً أن الطاقم سيكون قريباً من الفريق الذي عمل معه خلال تجربته الناجحة مع ريال مدريد، في ظل ثقته الكبيرة بالأسماء التي رافقته سابقاً.



ويبدأ عقد زيدان رسمياً في الأول من أغسطس 2026، ويتضمن قيادة المنتخب في منافسات دوري الأمم الأوروبية، والتصفيات المؤهلة والنهائيات الخاصة بكأس أمم أوروبا 2028، وصولاً إلى كأس العالم 2030.



ومن المنتظر أن يخوض أول مباراة رسمية له على رأس الجهاز الفني أمام منتخب تركيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في أول اختبار رسمي لحقبة جديدة يأمل الفرنسيون أن تعيد المنتخب إلى منصات التتويج.



ويعد زيدان أحد أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ فرنسا، بعدما قاد المنتخب إلى لقب كأس العالم عام 1998 وكأس أوروبا عام 2000 لاعباً، قبل أن يصنع تاريخاً استثنائياً على مقاعد التدريب مع ريال مدريد، بقيادته الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018، في إنجاز غير مسبوق في العصر الحديث للمسابقة.



وبتوليه قيادة المنتخب الفرنسي، يفتح زيدان صفحة جديدة في مسيرته الكروية، واضعاً نصب عينيه تكرار النجاحات التي حققها لاعباً ومدرباً، وهذه المرة من مقعد المدير الفني لـ«الديوك».