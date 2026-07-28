إذا أردت أن تصحح مسارك عليك أن تواجه حقيقتك كما هي دون أن تشغل نفسك بمطاردة التبرير.

النصر تحت مقصلة الرقابة المالية المشددة.. سمعنا هذا الكلام دون أن نعرف تفاصيله.

اليوم جاءت التفاصيل وبان مكمن الخلل حينما أعلن رسمياً أن النصر مدان بمليار ريال سعودي إلا (200) مليون، وهذا دون شك رقم مفجع يستحق أن نقف أمامه طويلاً والبحث عن أبطال هذه الفعلة التي أرهقت النصر.

مازال بعض النصراويين أو أكثرهم يتعاطون مع هذا الرقم المهول بعبارات تبريرية تمتص غضبا ولا تحل مشكلة، أو تضع أسبابها أمام جمهور النصر ليعرف كيف كان يدار ناديه.

الخبر: مصدر مقرَّب من «PIF»، مالك نادي #النصر:

ديون النصر واجبة السداد تتجاوز 800 مليون ريال!

وفي تفاصيل هذه الأرقام أسرار ينبغي أن تطرح من باب المعالجة والإفادة والاستفادة، لكي لا نرى مثل هذه الأرقام في أندية أخرى.

إذا كانت الديون بهذا الرقم الكبير حصلت في موسم، فكم كانت ميزانية النصر وأين صرفت؟.

علينا أن نتعامل مع هذه القضية ببصر وبصيرة بدلاً من الدفاع عمن ارتكبوا هذه الكارثة بحق النصر.

(2)

القرار الذي اتخذته شركة الأهلي والمتمثل في إلغاء لعبتي اليد والسلة اعتبره من القرارات التي لا نعلم أسبابها وأبعادها بقدر ما نعلم أنها كارثية.

قد نقبل على مضض قرار السلة، لكن قرار إلغاء لعبة اليد إلى الآن لم نستوعبه ولا يمكن أن نستوعبه.

هل من تراجع يا شركة الأهلي؟

أتمنى ذلك..

(3)

‏هل أصبح الطرح الكروي قليل أدب؟

‏لغته الشتيمة والدونية

‏أدواته البذاءة والسفالة

‏حواراته الخساسة والوضاعة؟

‏جولة يومية سريعة في منصة إكس تجيب..

‏#محمد_الدويش

رسائل لم تبعث

‏جرحتني كل الأشياء التي ركضت إليها بحب، لذلك أنا اليوم أمشي لكل شيء على مهل وبتروٍ تام، كما لو أنني أحاول أن أُغيض الأيام.