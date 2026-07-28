- غاب الحكم السعودي عن كأس العالم، ولم يكن لهذا الغياب أي تأثير لدى لجنة اعتمدت سياسة الاستعانة المفتوحة بالحكم الأجنبي.. عجبي.

- انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم الجارية حالياً هل ستكون نسخة مكررة من سابقاتها، الجمعية العمومية حضورها صوري، لا أكثر ولا أقل؟ الجواب هناك من يريدها هكذا، متعودة.

- رابطة المحترفين لن تغيّر سياستها ما دامت تسير وفق منهجية في علاقة من طرف واحد والطرف الثاني عاجبه الحال.. والسبب أعضاء تكملة عدد.

- النقل التلفزيوني لمباريات الدوري هذا الموسم، وإن تبدلت فيه الأسماء، يقيناً الصورة ستبقى كما هي، محافظة على شكلها، ذلك أن «البرواز» هو أصل المشكلة، ويللي ما يعجبه أفضله يقفل التلفزيون وينام ويشاهد في اليوم الثاني الملخص.

- لجنة المسابقات أعلنت جدول الدوري، وصاحب الإعلان ترويج إعلامي دعائي«واو» هايل في طريقة تقديمه، لكن المضمون لا يحمل جديداً يُذكر، بما يعكس ضعف الاستفادة من أخطاء المواسم الماضية.. طبعاً نتيجة متوقعة لسياسة «طنش تنتعش».

- يقولون، إن الأرقام لا تكذب، إلا في أنديتنا؛ إذ تُمارَس صناعة الأرقام والتلاعب بها عمداً، حتى أصبح المتابع لكرة القدم لا يعرف الصادق من الكاذب، وسط أرقام خيالية تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي لتصنع أفضلية لأندية دون غيرها.. لا تستعجلوا هذا هو الواقع.

- كريم بنزيما نال عقابه المستحق من نادٍ لا يقبل أن يكون اللاعب أكبر من الكيان.. ألف مبروك لمن يحفظون للكيان تقدير اسمه ومكانته وهيبته قبل أي اسم آخر.. والله يا هلال تعجبني، لا بارك الله في الضعف.

- أرى أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ستنحصر بين الهلال والأهلي والقادسية، وهذا توقعي الذي أقوله وأراهن عليه إلا في حالة واحدة، إذا أصبح منصور البلوي رئيساً لنادي الاتحاد، طبعاً قابلوني «في المشمش».

- لم يتبق سوى أسبوعين تقريباً على مواجهة الاتحاد أمام الجزيرة الإماراتي في الملحق الآسيوي، ومع ذلك لم يلحظ أنصار العميد أي صفقات مدوية، سوى تسريبات فقدت، لكثرتها، قيمتها ومعناها، كما فقدت مصداقية من يروّجون لها.. والسبب قناعة تقول نصها «عيش حلماً جميلاً في ظل واقع مؤلم وادعي لي».

- هذه تغريدات صحفية خارج إطار منصة (إكس)، تطل عليكم أسبوعياً، بهمسٍ مختلف، ورأيٍ مباشر، ودمها ثقيل أوي أوي، من يفقد القدرة على تحملها يشرب عصير البطيخ.