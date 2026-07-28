انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 91.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10678.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 195 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 210 شركات.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، ورؤوم، ولجام للرياضة، وتبوك الزراعية، وعناية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أيان، ونايس ون، والحفر العربية، واليمامة للحديد، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.99%، وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والواحة، وأمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وإس تي سي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 84.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 21877.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.4 مليون سهم.