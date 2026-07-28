كشف التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لعام 2025، مشاركة أكثر من 8 مليارات فاتورة إلكترونية مع منصة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) خلال العام.



وأظهر التقرير- اطلعت عليه «عكاظ»- أن تطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية شمل أكثر من 470 ألف مكلف، فيما تجاوز عدد أنظمة الفوترة الإلكترونية المرتبطة بالمنصة 160 ألف نظام، وبلغ معدل نجاح مشاركة الفواتير أكثر من 99%.



2.1 مليون إقرار زكوي



وبحسب التقرير، بلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية المقدمة خلال عام 2025 أكثر من 2.1 مليون إقرار، ووصل معدل الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية إلى 94.5%.



وسجل عدد المستفيدين من مبادرة الإعفاءات أكثر من 29 ألف مستفيد. ونشرت الهيئة أو حدّثت أكثر من 130 دليلاً إرشادياً.



وسجل التقرير صدور أكثر من 6.18 مليون بيان جمركي وارد خلال عام 2025.