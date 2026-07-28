رصدت هيئة التراث 55 مخالفة طالت مواقع وقطع التراث الثقافي في عدد من مناطق السعودية خلال الربع الثاني من 2026، شملت التعدي على مواقع أثرية، وأعمال حفر ونبش، وحيازة وبيع قطع أثرية دون تصاريح. وأوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت 16 حالة تعدٍ ميداني جرى ضبطها عبر الجولات الرقابية والبلاغات، وتمثلت في أعمال الحفر والنبش، وتغيير معالم المواقع الأثرية، وإلحاق الضرر باللوحات التعريفية والتحذيرية والبوابات والأسوار المخصصة لحماية المواقع، وذلك في مناطق الرياض والقصيم وعسير وتبوك والحدود الشمالية والباحة.



كما رصدت 12 مخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، شملت تنفيذ أعمال مسح أثري دون ترخيص، والدخول إلى مواقع أثرية ونشر معلومات عنها، وتصويرها باستخدام الطائرات دون طيار، إلى جانب أعمال الحفر والنبش، وحيازة قطع أثرية، والادعاء بتفسير الإشارات والرموز وربطها بوجود كنوز أو آثار.



وسجلت الهيئة 27 مخالفة مرتبطة بحيازة قطع أثرية وثقافية وعرضها للبيع أو الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر والمنصات الإلكترونية، وشملت عملات وقطعاً معدنية وأواني ومنحوتات حجرية وقطعاً ثقافية متنوعة، دون الحصول على التصاريح النظامية.



ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات على المواقع الأثرية والتراثية عبر حساباتها الرسمية، أو من خلال مكاتبها وفروعها، أو خدمة «بلاغ أثري»، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة.