أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان سلامة المواطنين السعوديين من الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو.

وأهابت السفارة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن السواحل ومناطق الخطر، لا سيما المناطق الساحلية المطلة على بحر أرياكي في محافظة كوماموتو؛ نظرًا لاحتمال حدوث أمواج تسونامي، مع ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية.

وطلبت السفارة السعودية من المواطنين الموجودين في اليابان التواصل مع قسم شؤون السعوديين في حال حدوث أي طارئ.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجة قد ضرب جزيرة كيوشو في اليابان، وأفادت وسائل إعلام يابانية برفع الإنذار تحسباً لوقوع تسونامي إثر الزلزال. وقد أدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتوقف خدمات السكك الحديدية بالمنطقة التي ضربها.