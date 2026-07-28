أثار الفنان المصري محمد الشرنوبي حالة من الجدل بعدما حذف جميع صوره ومنشوراته من حسابه الرسمي على إنستغرام، واكتفى بالإبقاء على منشور واحد فقط يحمل صورة لمكعب روبيك، دون الكشف عن سبب هذه الخطوة.

نأسف على التأخير

وزاد من حالة الغموض بعدما أرفق الصورة، مساء أمس (الإثنين)، بعبارة نأسف على التأخير، جار تحديث المنتج، دون أي توضيح أو إعلان رسمي، ما دفع جمهوره إلى تداول العديد من التكهنات حول ارتباط الأمر بعمل فني جديد أو مفاجأة يستعد للكشف عنها خلال الفترة القادمة، إلا أن الشرنوبي لم يؤكد أياً من هذه التوقعات حتى الآن.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة الفنان محمد الشرنوبي، واعتبرها البعض تشويقاً لعمل فني جديد، بينما اعتبرها آخرون أنها ستكون استراحة محارب لاستعادة قواه.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور لمحمد الشرنوبي في مسلسل إش إش بطولة مي عمر، والذي عرض في رمضان الماضي، تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، حول الراقصة الشعبية إش إش التي تقدمها مي عمر وهي راقصة درجة ثالثة تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.