علق الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ يان كريستيان دريسن على ارتباط اسم نجم الفريق البافاري لويس دياز بإمكانية الانتقال إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات جارية

كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الهلال يسعى لإغراء لويس دياز براتب يصل إلى 25 مليون يورو سنوياً، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه، مع استعداده لتقديم عرض يراوح بين 120 و150 مليون دولار للتعاقد مع الجناح الكولومبي، حال موافقته على الانتقال.

دريسن يستبعد رحيل دياز

وقال دريسن في تصريح نشرته صحيفة «كيكر» الألمانية، رداً على ارتباط اسم دياز بالانتقال إلى الهلال: «سنكون أغبياء لو بعنا دياز، أليس كذلك؟ لدينا فريق رائع حقاً، فلنبدأ الموسم ونسجل الأهداف».

عقد طويل وقيمة سوقية مرتفعة

ويرتبط لويس دياز بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ70 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

أرقام دياز

وشارك لويس دياز في 51 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 26 هدفاً، وصنع 23 تمريرة حاسمة.