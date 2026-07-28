أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم (الثلاثاء)، خضوع نجم خط وسط الفريق رودري لعملية جراحية في الظهر.

النادي يؤكد نجاح العملية

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يؤكد نادي مانشستر سيتي أن رودري قد خضع لعملية جراحية بسيطة ناجحة في الظهر». وأضاف البيان: «كان لاعب خط الوسط يشعر بعدم الراحة منذ فترة، لكنه خضع الآن لإجراء طبي لمعالجة المشكلة، وسيبدأ فترة قصيرة من إعادة التأهيل».

أفضل لاعب في كأس العالم

يُذكر أن رودري تُوِّج هذا الشهر بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد مساهمته المؤثرة في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على الأرجنتين 1-0 في المباراة النهائية.

كبار أوروبا يطاردون رودري

وبحسب تقارير صحفية، تتنافس أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما يواصل مانشستر سيتي محاولاته لتجديد عقد لاعبه، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.