شارك 50 عالماً وداعية وممثلاً للمكونات الدعوية من مختلف المحافظات اليمنية في دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مهارات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة الدعوة وصناعة المحتوى»، نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في مكة المكرمة.

وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتهم في توظيفها لتطوير الخطاب الدعوي، ورفع جودة المحتوى الإعلامي والمعرفي، بما يسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب أكثر فاعلية، ومواكبة التحولات التقنية والاستفادة منها في خدمة العمل الدعوي.

وتضمنت الدورة محاور علمية وتطبيقية تناولت أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي، وآليات استخدامها في إعداد البحوث والمواد العلمية، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة المنصات الإعلامية، إلى جانب تطبيقات عملية في مجالات الدعوة والتوعية المجتمعية.

وفي ختام الدورة، ثمّن المشاركون جهود المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم هذه البرامج النوعية، مؤكدين أنها أسهمت في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الدعوة وصناعة المحتوى بما يواكب التطورات التقنية.