أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» أن فرص قبول المتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية لحجز مقاعد القبول في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني لا تزال مستمرة بعد انتهاء مرحلة الفرص الإضافية، والتي بدأت يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري وتنتهي يوم الثاني من شهر أغسطس القادم.



وبينت المنصة أن المرحلة الجديدة للقبول، وهي استمرارية الفرص المتبقية، ستبدأ الإثنين القادم وتستمر حتى يوم 31 من شهر أغسطس، وهي فرصة متاحة للطلبة الذين لم يحصلوا على قبول سابق أو يرغبون في الحصول على فرصة أخرى في رغبة لم تكن مدرجة ضمن رغباتهم السابقة. وأشارت إلى أن الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية تكون مرة واحدة فقط.



وأوضحت «قبول» أن حالات الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية تتمثل عند تأكيد القبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية، والرغبة في الحصول على فرصة قبول خارج قائمة الرغبات، وفي حال عدم الحصول على قبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية، وعدم تأكيد القبول أو إلغاء القبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة الجديدة تمكن المتقدم من استعراض الفرص مع الحفاظ على مقعده الحالي، وأنه عند التقديم على استمرارية الفرص المتبقية يكون القبول بها مباشراً.