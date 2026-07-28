كشفت وزارة الصحة، عن نمو التجارب السريرية في السعودية بنسبة 50% بين عامَي 2023 و2025م، بالتزامن مع تقليص متوسط المدة اللازمة لبدء التجارب بنسبة 48%، فيما بلغ عدد المواقع المؤهلة لإجراء التجارب السريرية 13 موقعاً.

مراجعون بمركز صحي الأمير عبدالمجيد بجدة. (عكاظ)

وأظهر التقرير السنوي للمنظومة الصحية للعام 2025م، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تجاوز عدد الممارسين الصحيين المسجلين لدى الهيئة السعودية للتخصصات 800 ألف ممارس، مع ارتفاع كثافة الأطباء بنسبة 53.3%، وتخريج 5,691 متدرباً من برامج البورد السعودي والبرامج التدريبية الأخرى.

وبلغ عدد المقاعد التدريبية 8,400 مقعد، فيما تجاوز عدد الملتحقين ببرامج الأكاديمية الصحية 40 ألف متدرب حتى نهاية عام 2025، بالتزامن مع إصدار ثلاثة قرارات تنظيمية لتوطين عدد من المهن الصحية.

وفي خدمات الرعاية الصحية، بلغ عدد التجمعات الصحية في المناطق 20 تجمعاً صحياً، تضم نحو 2,000 مركز للرعاية الصحية الأولية، فيما تجاوز عدد الأسرّة 44 ألف سرير. ووصلت نسبة تغطية خدمات الرعاية الصحية في المناطق السكنية، بما في ذلك المناطق الطرفية، إلى 97.4%.

وسجلت مؤشرات تجربة المستفيدين تحسّناً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة الرضا عن تجربة التنويم 89%، فيما ارتفع مؤشر تجربة المستفيدين في مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى 86.6% مقارنة بـ72.8% في عام 2019.

وفي برامج الكشف المبكر، استفاد 275 ألف شخص من خدمات الكشف المبكر ضمن مسار سرطان القولون والمستقيم، بنمو بلغ 85% مقارنة بعام 2024، فيما استفاد 174 ألفاً من خدمات الفحص المبكر ضمن مسار سرطان الثدي، بزيادة 22%.

القسطرة وسرعة الوصول

في مسار الجلطات القلبية، وصل 88.6% من المصابين إلى قسطرة الجلطات خلال 30 دقيقة أو أقل من وصولهم إلى المستشفى، فيما بلغت نسبة الالتزام بالمسار 94%، وتحسّنت سرعة إعطاء الأدوية المذيبة للجلطات بنسبة 27%.

أما في مسار السكتات الدماغية، فقد بلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 18 دقيقة، ووصلت نسبة الالتزام بتطبيق المسار إلى 87%، محققة تحسّناً بنسبة 13% مقارنة بعام 2024. كما بلغت نسبة الالتزام بمسار الإصابات البليغة 97%، بزيادة 9% عن العام السابق.

وفي مسارات الأمراض المزمنة، تلقى 3.3 مليون مستفيد خدمات ضمن مسار السمنة بنسبة التزام بلغت 100%، فيما استفاد 3.2 مليون مستفيد من خدمات مسار ضغط الدم بنسبة التزام بلغت 90%.

خدمات الولادة الآمنة

في مؤشرات كفاءة الخدمات، استفاد 8.3 مليون شخص من نظام الرعاية العاجلة، فيما قُدّمت خدمات الرعاية الوقائية إلى 4.2 مليون مستفيد، بما يعادل ستة أضعاف المستهدف البالغ 700 ألف مستفيد.

ووصل عدد المستفيدين من خدمات الولادة الآمنة إلى 3.4 مليون مستفيد، متجاوزاً المستهدف بنسبة 55%، فيما قُدّمت خدمات رعاية الأمراض المزمنة إلى 19 مليون مستفيد. كما بلغت جودة بيانات أسباب الوفيات 97.49%، متجاوزة المستهدف البالغ 96%.

وسجلت خدمات الرعاية التلطيفية 17 ألف مستفيد، بما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المستهدف البالغ 6,363 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الاختيارية 1.1 مليون مستفيد، بنمو 69% عن المستهدف.

المشاركة المجتمعية

في جانب المشاركة المجتمعية، شارك 32,500 متطوع في موسم حج 2025، مقارنة بـ8,800 متطوع في عام 2023م، فيما تضاعف إجمالي عدد المتطوعين ثلاث مرات، وبلغت نسبة رضا المتطوعين عن التجربة 99%.

وحقق الوقف الصحي تبرعات بقيمة 84 مليون ريال عبر منصة «شفاء»، بنمو 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، دعماً للخدمات الصحية وتعزيزاً لاستدامتها.

وفي مبادرة «المجتمع مستجيب أول»، بلغ عدد البلاغات المرشحة للمستجيبين 43,810 بلاغات، ووصل عدد المسجلين في التطبيق الإسعافي إلى 29,512 مشتركاً، فيما أُحيلت 136 حالة إنعاش إلى مستجيبين مؤهلين لتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة القريبة منهم.