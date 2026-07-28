مع اقتراب انطلاق موسم 2026-2027، تدخل أندية دوري روشن السعودي مرحلة جديدة بإعلان التعاقد مع ثمانية مدربين جدد، في خطوة تعكس طموحات كبيرة لإعادة تشكيل المنافسة على اللقب والمراكز المتقدمة.



ويتصدر الأسترالي أنجي بوستيكوغلو المشهد بقيادته النصر، فيما يبدأ الألماني ينس فيسينغ مغامرته مع الاتحاد، ويتولى مواطنه توماس ليتش تدريب الشباب. كما يقود البرتغالي برونو لاج الدرعية، والأسترالي آرثر باباس الاتفاق، والبرازيلي فابيو كاريلي الفيحاء، والبرتغالي جوزيه غوميز الخليج، بينما يتولى الصربي زاركو لازيتيتش مهمة قيادة التعاون.



وتترقب الجماهير انطلاقة الموسم لمعرفة أي من هذه الأسماء سيتمكن من فرض بصمته سريعاً، في نسخة يتوقع أن تكون من أكثر مواسم دوري روشن إثارة وقوة.