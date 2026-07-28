وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى مدينة الخبر، قادمة من مدينة جيرونا الإسبانية، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الرياضي 2026-2027.



وخاض الفريق القدساوي خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية: تعادل سلبياً مع ريال أوفييدو وجيرونا، وخسر أمام ليفانتي الإسباني بهدف نظيف، إلى جانب برنامج متكامل من التدريبات الفنية والبدنية، ضمن خطة الجهاز الفني الدافعة إلى رفع جاهزية اللاعبين والوصول إلى أفضل مستويات الاستعداد قبل انطلاق منافسات الموسم.



ويواصل الفريق برنامجه الإعدادي في الخُبر استعداداً للاستحقاقات التي تنتظره خلال الموسم القادم، والتي تشمل منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي.