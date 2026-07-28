رفعت إدارة أبها شعار «العودة بقوة» مبكراً، وأنهت كافة ملفاتها قبل انطلاق دوري روشن 2026-2027، إذ كشفت التحركات الأخيرة نوايا مجلس الإدارة بإعادة «زعيم الجنوب» إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، إذ أبرمت الإدارة 7 تعاقدات نوعية لسد كل الثغرات الفنية مع (عبدو ديالو، صفوان الجهني، محمد الدوسري، دونوفان ليون، مصطفى ملائكة، عبدالكريم دارسي، ماجد دوران) في رسالة مفادها أن الموسم القادم مختلف، ولم تغفل الإدارة أبناء النادي، فجددت لثلاثة من أعمدة الفريق: جوريان قاري، محمد حمسل، ناصر الدعجاني، للحفاظ على هوية الفريق.



وميدانياً يواصل الفريق حالياً معسكره الخارجي في سلوفينيا، ضمن برنامج إعدادي مكثف أشرفت عليه الإدارة والجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية إلى أقصى درجة قبل صافرة البداية.