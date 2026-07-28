حسم المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول مستقبله مع مانشستر سيتي، بعدما أعلن النادي الإنجليزي، الثلاثاء، تجديد عقده لمدة خمسة أعوام إضافية حتى 2031، مع خيار التمديد لموسم آخر حتى 2032.



وجاء تجديد عقد غفارديول في ظل اهتمام عدد من كبار أوروبا بخدماته، وفي مقدمتهم ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذان ارتبط اسماهما بالمدافع الكرواتي خلال الفترة الماضية، قبل أن يختار اللاعب مواصلة رحلته في ملعب الاتحاد.



وقال غفارديول، البالغ من العمر 24 عاماً، إن قراره بالبقاء كان واضحاً منذ اللحظة التي أبدى فيها مانشستر سيتي رغبته في تجديد عقده، مشيداً بالدعم الذي حظي به من الجماهير وبالبيئة التي يوفرها النادي للاعبين، واصفاً السيتي بأنه أحد أفضل الأندية في العالم.



وانضم المدافع الكرواتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2023 قادماً من لايبزيغ الألماني مقابل 77 مليون جنيه إسترليني (90 مليون يورو)، وخاض منذ ذلك الحين 122 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 13 هدفاً، ليصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة النادي.



وأشاد المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوغو فيانا بإمكانات غفارديول، مؤكداً أن النادي يؤمن بقدراته، وأنه بات من بين أفضل المدافعين في العالم بفضل تطوره المستمر واحترافيته الكبيرة.



ويتميز غفارديول بقدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وكان قد عاد إلى الملاعب في مايو الماضي بعد غياب لأكثر من أربعة أشهر بسبب كسر في إحدى ساقيه. كما شارك مع منتخب كرواتيا في كأس العالم، قبل الخروج من دور الـ32 بعد الخسارة أمام البرتغال 2-1.



وسيواصل غفارديول مشواره مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد إنتسو ماريسكا، الذي خلف الإسباني بيب غوارديولا. ويأتي تجديد عقده ضمن سياسة النادي للحفاظ على ركائزه الأساسية، بعد تجديد عقدي فيل فودن وعبدالقادر خوسانوف حتى عامي 2030 و2031 على التوالي.