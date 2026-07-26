يواصل نادي سيلتك الأسكتلندي مفاوضاته مع ريال أوفييدو من أجل التعاقد مع نجمه المصري هيثم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تألق في كأس العالم يجذب الأنظار

وخطف الجناح المصري الأيمن الأضواء بتألقه مع منتخب مصر أمام أستراليا والأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026. ومع هبوط ريال أوفييدو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بات هيثم حسن يبحث عن تحدٍ جديد في مسيرته.

المفاوضات مستمرة بين الناديين

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، يواصل نادي سيلتك العمل على إتمام صفقة هيثم حسن، إذ تتواصل المفاوضات بين الناديين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

بطل أسكتلندا يتمسك بالصفقة

وأضافت الشبكة أن بطل الدوري الأسكتلندي يحرص على ضم الدولي المصري إلى صفوفه، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال منافسات كأس العالم 2026.

عقد ممتد حتى 2027

ويرتبط هيثم حسن بعقد مع ريال أوفييدو حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدر قيمته السوقية بثمانية ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».