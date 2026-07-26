فتح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باب الرحيل أمام نجمه الشاب برادلي باركولا، بعد رفضه تجديد عقده الذي ينتهي في 2028.

وبحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن باركولا رفض تجديد عقده، رغم تلقيه عرضاً مالياً مغرياً من إدارة النادي الباريسي.

ليفربول يتصدر سباق التعاقد

وأضافت الشبكة أن الجناح الفرنسي يبحث عن تحدٍ جديد، ولن يفتقر بالتأكيد إلى العروض، إذ أبدت أندية ليفربول وأرسنال وبايرن ميونخ اهتمامها بالتعاقد معه، إلا أن باركولا، البالغ من العمر 23 عاماً، يُفضل الانتقال إلى ليفربول، ومع ذلك، سيتعين على النادي الإنجليزي دفع مبلغ كبير لإتمام الصفقة.

170 مليون يورو للموافقة على الرحيل

وتابعت أن باريس سان جيرمان اشترط الحصول على 170 مليون يورو للموافقة على رحيل باركولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرقام باركولا مع باريس سان جيرمان

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادماً من ليون مقابل 45 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل 39 هدفاً، وقدم 37 تمريرة حاسمة خلال 152 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي الباريسي.