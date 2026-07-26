فاجأ قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي زملاءه في المنتخب بهدية خاصة لكل لاعب، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فشل في الحفاظ على لقبه المونديالي، بعدما خسر أمام منتخب إسبانيا 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت الأحد الماضي على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكشفت شريكة المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في منصة «تيك توك»، عن الهدية التي تلقاها اللاعب من ميسي عقب نهائي كأس العالم 2026.

وتضمنت الهدية حقيبة ظهر مخصصة بألوان منتخب الأرجنتين، وزجاجة مياه «ستانلي»، إلى جانب مجموعة متكاملة لتحضير مشروب «المتة»، وهو مشروب شهير في أمريكا الجنوبية.

لفتة تعكس دور القيادة

وأوضحت أن هذه المبادرة تجسد الدور القيادي الذي يلعبه ميسي، والتزامه الراسخ بتعزيز الروابط والعلاقات القوية داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني.

مصير غامض لميسي

ولا يزال مستقبل ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، مع منتخب الأرجنتين غامضاً بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026، إذ لم يُدلِ اللاعب بأي تصريحات بشأن مستقبله الدولي حتى الآن سواء بالاستمرار أو الاعتزال.