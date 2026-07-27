كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن تحرك نادي الهلال لضم نجم إيفرتون الإنجليزي إيليمان ندياي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات أولية

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «بدأ نادي الهلال محادثات لضم إيليمان ندياي من إيفرتون، ولا تزال المفاوضات في مراحلها الأولية، لكن الهلال يسعى لضم نجم آخر بعد سامرفيل، ويُعد ندياي خياراً بارزاً في القائمة المختصرة».

موقف إيفرتون واللاعب

وأضاف الصحفي الموثوق: «يعتمد إتمام الصفقة على موقف نادي إيفرتون، في حين يبدي اللاعب انفتاحاً على المناقشات الأولية».

جوكر إيفرتون

ويُعد إيليمان بمثابة لاعب جوكر يمكن أن يمنح المدرب سيموني إنزاغي حلولاً عدة في الملعب حال إتمام الصفقة، إذ يُجيد اللعب على الجناحين (الأيمن والأيسر)، كما يمكنه اللعب أيضاً كلاعب وسط هجومي أو مهاجم.

أرقام ندياي الموسم الماضي

وشارك ندياي في 34 مباراة بقميص إيفرتون في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، كما تألق مع منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2026، إذ أحرز هدفاً وصنع هدفين في ثلاث مباريات.

عقد ممتد وقيمة سوقية مرتفعة

ويمتد عقد إيليمان ندياي مع إيفرتون حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».