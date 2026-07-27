أصدرت وزارة الرياضة قراراً بإنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الطائي برئاسة عارف بن عبدالكريم الجميل، استناداً إلى الفقرة (10) من المادة (95) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.



كما قررت الوزارة -وفقاً للمادة ذاتها- تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي برئاسة وليد بن خالد العفنان، وعضوية كل من إبراهيم بن فهيد الخزام وسالم بن عثمان العثمان، على أن تستمر مدة المجلس حتى انتخاب مجلس إدارة جديد وفق الإجراءات النظامية.



ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان استمرار أعمال النادي خلال المرحلة القادمة، إلى حين استكمال العملية الانتخابية وتشكيل مجلس إدارة منتخب.