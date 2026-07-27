نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، احتفال جمهورية المالديف بالذكرى الـ61 للاستقلال.

ونقل الأمير الدكتور منصور بن متعب لرئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد مُعِزّ، خلال لقائه به ضمن الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة ماليه، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بهذه المناسبة، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاحتفال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف يحيى بن حسن القحطاني.