توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منظومة من خدمات الدعم المالي والعيني والتعليمي والصحي وخدمات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل الدعم المالي الشهري للمسجلين ممن تم تقييم إعاقتهم، والإعفاء من رسوم التأشيرات للعمالة المنزلية والإقامة وتجديدها وتأشيرات الخروج والعودة، إضافة إلى خدمة تخفيض أجور الإركاب عبر بطاقة «تسهيلات» الرقمية التي تمنح تخفيضاً بنسبة 50% وأولوية في مراجعة الجهات الحكومية وإتاحة استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة. كما توفر الوزارة، الشهادة الرقمية لاضطراب التوحد لمنح الأولوية في الخدمات الصحية، وخدمة صرف الأجهزة المساعدة، وخدمة إشعارات أهلية القبول في مراكز الرعاية الاجتماعية اليومية، إلى جانب خدمة إصدار مشهد إعاقة إلكتروني معتمد، كما تتيح الوزارة خدمة استخراج قرار مكافأة الطلبة الجامعيين من ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات الحكومية والمبتعثين.

وتأتي خدمات الوزارة المعلنة تزامناً مع يوم (السبت البنفسجي)، مؤكدة أن المنظومة تُقدَّم عبر قنوات رقمية تتيح للمستفيدين الوصول ووفق الشروط والضوابط المعتمدة، إذ تبدأ رحلة الاستفادة بإجراء تقييم الإعاقة بوصفه شرطاً أساسياً للحصول على الخدمات، ثم التقدّم إلكترونياً بطلب كل خدمة. وشدّدت الوزارة على أن جميع الخدمات تتطلب وجود تقييم إعاقة ساري الصلاحية.