أصبح الهاتف المتنقل اليوم البوابة الأولى للسعوديين إلى عالمهم الرقمي، بعد أن تحوّل من مجرد وسيلة اتصال تقليدية إلى منصة يومية متكاملة للوصول إلى المعلومات والخدمات والتسوق والتواصل والعمل والترفيه. وكشف تقرير «إنترنت السعودية 2025» الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن 99.6% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يعتمدون على الهاتف المتنقل للدخول إلى الشبكة، مقابل 47.4% عبر أجهزة الكمبيوتر و39.2% عبر الأجهزة اللوحية، فيما بلغت نسبة الاستخدام عبر الأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية ومنصات الألعاب والقارئات الإلكترونية 30.7%.

وتُظهر البيانات أن الجوال لم يعد مرتبطاً بمكان ثابت، إذ يستخدم 84% من الأفراد الإنترنت أثناء التنقل، مقابل 77.5% داخل المنزل و41.4% في مقر العمل، ما يعكس أن الهاتف أصبح الأداة الأساسية للاتصال المستمر بالشبكة في مختلف الأوقات والمواقع، وأنه تحوّل إلى محور الحياة الرقمية اليومية للمستخدم.

وفي ما يتعلق بأنظمة التشغيل، استحوذ نظام أندرويد على 60% من الاستخدام، مقابل 40% لنظام آبل، ما يعكس تنوعاً في تفضيلات المستخدمين واتساع قاعدة الأجهزة العاملة بنظام أندرويد في السوق المحلية.

كما أظهر التقرير أن باقات الإنترنت المتنقل الأكثر انتشاراً تتركز في الفئات الأعلى من حيث حجم البيانات، إذ جاءت الباقات من 51 إلى 100 جيجابايت في المرتبة الأولى بنسبة 24%، تليها الباقات غير المحدودة بنسبة 23.8%، ثم باقات 21 إلى 50 جيجابايت بنسبة 12.9%، وباقات 11 إلى 20 جيجابايت بنسبة 9.4%، بينما بلغت حصة باقات 101 إلى 300 جيجابايت نحو 7.9%، ما يعكس ارتفاع الطلب على الباقات الكبيرة نتيجة توسع استخدام المحتوى المرئي والتطبيقات ذات الاستهلاك العالي للبيانات.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الهاتف المتنقل لم يعد مجرد وسيلة اتصال، بل أصبح المنصة الرئيسية التي يعبر من خلالها المستخدم إلى تفاصيل حياته الرقمية، بدءاً من الخدمات الحكومية والبنكية، مروراً بالتجارة الإلكترونية والتطبيقات الاجتماعية، وصولاً إلى المحتوى المرئي والترفيهي، ليشكّل بذلك حجر الأساس في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.