يواصل نادي برشلونة مساعيه لضم مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تمسك «الروخي بلانكوس» باستمرار نجمه الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، لم يتخلَّ برشلونة عن فكرة التعاقد مع جوليان ألفاريز لتعويض الرحيل المرتقب لروبرت ليفاندوفسكي، إذ لا يزال المهاجم الأرجنتيني يتصدر قائمة أولويات النادي الكتالوني.

100 مليون يورو حد أقصى

وأضافت الصحيفة أن برشلونة قدّم عرضاً بقيمة 100 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد في نهاية مايو للتعاقد مع ألفاريز، إلا أن العرض قوبل بالرفض، ومع ذلك، لا ينوي النادي الكتالوني الدخول في حرب مزايدات، كما لا يرغب في رفع قيمة عرضه.

وتابعت أن رفض أتلتيكو مدريد لم يُثر قلقاً داخل برشلونة، إذ يرى النادي أنه يمتلك خيارات هجومية كافية بعد انضمام أنتوني جوردون وكريم أديمي، إلى جانب قدرة فيران توريس وداني أولمو ورافينيا على شغل مركز المهاجم الصريح، وهو ما يجنب الإدارة الدخول في مزايدات مالية.

موقف هانز فليك

وأوضح التقرير أن مدرب برشلونة هانز فليك لا يزال يُقدر إمكانيات جوليان ألفاريز، لكن إدارة النادي تفضل انتظار أي تطورات محتملة، بدلاً من التسرع في إتمام صفقة تُعد معقدة للغاية.

ويرتبط جوليان ألفاريز بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى 2030، ويتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته نحو 500 مليون يورو.