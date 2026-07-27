قدم نادي الريان القطري عرضاً للتعاقد مع الجناح الأيسر الإنجليزي جادون سانشو في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، بحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية.

الريان يضغط لحسم الصفقة

وأوضح التقرير أن نادي الريان يسعى لاستغلال وضع عقد سانشو لإتمام صفقة انتقال ذكية، وعلى الرغم من ارتباط اسم جناح بوروسيا دورتموند السابق بالعودة إلى ناديه الألماني، إلا أن العرض القطري قد يغير مجرى الأمور، خصوصاً مع وصول اللاعب إلى مرحلة حاسمة في مسيرته الكروية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن سانشو لا يزال يبحث عن تحدٍ جديد بعد عدة فترات إعارة مع تشيلسي وأستون فيلا، وهي الخيارات المتاحة أمامه حالياً.

تجربة فاشلة مع مانشستر يونايتد

وغادر سانشو مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق، تخللتها ثلاث فترات إعارة إلى بوروسيا دورتموند وتشيلسي وأستون فيلا.

ويُعد الجناح الإنجليزي رابع أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد، بعدما انضم إلى ملعب «أولد ترافورد» عام 2021 قادماً من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني.

وظهر سانشو بمستوى مخيب للآمال مع مانشستر يونايتد، إذ شارك في 83 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً، وصنع 9 تمريرات حاسمة.