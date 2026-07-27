في محاولة بدت كأنها مشهد من فيلم، لجأ رجل صيني إلى حيلة غير مسبوقة للهروب من الملاحقة القضائية، بعدما ادعى وفاته ونظم جنازة وهمية بمساعدة أفراد من أسرته، قبل أن تكشف السلطات الخدعة وتعيده لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن الرجل، المعروف باسم «سي»، كان قد أُلقي القبض عليه في يناير من العام الماضي بمدينة أنيانغ في مقاطعة خنان، على خلفية اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول، قبل الإفراج عنه بكفالة لحين استكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مخالفات مشابهة، إذ سبق أن عوقب مرتين بسبب القيادة دون رخصة وهو في حالة سكر، الأمر الذي دفعه إلى وضع خطة للهروب من العقوبة عبر اختلاق قصة وفاته.

وتضمنت الخطة شراء تابوت، ونثر عبوات أدوية فارغة داخل منزله، إضافة إلى خفض درجة حرارة جسده لإيهام المحيطين به بأنه توفي نتيجة تناول جرعة زائدة من الأدوية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ شارك أفراد من أسرته في تنظيم جنازة وهمية دعمت رواية وفاته.

لكن الحيلة لم تنطلِ على السلطات، التي واصلت متابعة القضية وتمكنت من كشف تفاصيل الخطة وتعقب المتهم بعد فراره إلى جنوب الصين، حيث ألقت القبض عليه مجدداً ليواجه الإجراءات القانونية والتهم المنسوبة إليه.

وتحوّلت الواقعة إلى مثال لأساليب الهروب غير المعتادة من العدالة، بعدما انتهت محاولة «الاختفاء» بعودة المتهم إلى دائرة التحقيقات بدلاً من إغلاق ملف القضية.