في مشهد غير معتاد داخل أحد أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، وجد مسافرون أنفسهم أمام أزمة مفاجئة بعدما أدى عطل في منشأة لمعالجة المياه إلى انقطاع واسع للإمدادات داخل مطار غاتويك جنوب العاصمة لندن، ما تسبب في اضطراب حركة الخدمات داخل مرافقه الرئيسية.

وأعلنت إدارة المطار، أمس (الأحد)، أن مشكلة في إمدادات المياه بمنطقة هرلي المجاورة تسببت في تأثيرات مباشرة على المطار، موضحة أن الانقطاع طال إمدادات المياه في مبنيَي المسافرين الرئيسيين.

وأكدت إدارة غاتويك عبر منشور على منصة «إكس» أنها تعمل على التعامل مع الوضع، مشيرة إلى توزيع عبوات مياه على المسافرين والعاملين، إلى جانب اتخاذ إجراءات مؤقتة لضمان سلامة وراحة الموجودين داخل المطار.

وتداول أحد المسافرين صورة لأحد المطاعم داخل المطار وهو خالٍ من الزبائن، مرفقاً إياها بتعليق يشير إلى تعطل الخدمات، قائلاً: «مطار غاتويك.. لا ماء ولا مطاعم أو حانات مفتوحة».

ولم تحدد إدارة المطار المدة المتوقعة لاستعادة الإمدادات بشكل كامل، فيما تواصل الفرق المختصة معالجة العطل وإعادة الخدمات إلى طبيعتها.