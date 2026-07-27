تحولت رحلة لتحدي أعلى قمة في أوروبا إلى مأساة دامية، بعدما باغتت عاصفة عنيفة مجموعة من المتسلقين على جبل إلبروس الروسي، لتخلف خمسة قتلى وتُصعّب على فرق الإنقاذ الوصول إلى جميع الضحايا وسط ظروف جوية قاسية.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن خمسة متسلقين من البوسنة والهرسك لقوا حتفهم على جبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا، بعدما حاصرتهم عاصفة شديدة أثناء صعودهم، فيما لا تزال جثامين ثلاثة منهم في موقع الحادث، بعد تعذر انتشالها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني متسلقين عُثر عليهما على ارتفاع يبلغ نحو 5350 متراً، كما نجحت في إنقاذ متسلقين آخرين جرى إجلاؤهما من الجبل ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ونقلت الوكالة عن فرع لجنة التحقيقات في روسيا الاتحادية بالمنطقة أن فرق الإنقاذ حددت مواقع جثامين ثلاثة متسلقين آخرين، إلا أن استمرار العاصفة والظروف الجوية الخطرة حال دون انتشالها حتى الآن.

ورغم أن السلطات الروسية لم تعلن رسمياً جنسيات الضحايا، فإن أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة أكدت -وفق وكالة الإعلام الروسية- أن المتسلقين الذين لقوا مصرعهم يحملون جنسية البوسنة والهرسك.

ويُعد جبل إلبروس، الواقع في منطقة القوقاز جنوب روسيا، أعلى قمة في أوروبا بارتفاع يبلغ 5642 متراً، ويستقطب سنوياً آلاف المتسلقين، إلا أن تقلباته الجوية المفاجئة تجعله من أكثر الجبال خطورة، خصوصاً على المرتفعات الشاهقة.