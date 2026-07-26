رفض نادي أرسنال الاستجابة للمطالب المالية التي وضعها باريس سان جيرمان للتخلي عن جناحه الفرنسي برادلي باركولا خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين.



وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تتمسك بالحصول على 120 مليون يورو مقابل بيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، إلا أن أرسنال يعتبر هذا الرقم مبالغاً فيه، إذ يقيّم قيمة باركولا بنحو 90 مليون يورو فقط، ما أوجد فجوة واضحة في تقييم الصفقة بين الناديين.



وأشارت الصحيفة إلى أن باركولا أرجأ محادثات تجديد عقده مع بطل فرنسا، وهو ما عزز التكهنات بإمكانية رحيله هذا الصيف، خصوصاً مع اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته، أبرزها ليفربول، وبايرن ميونخ، إلى جانب أرسنال.



وفي السياق ذاته، أفادت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية بأن اللاعب يفضل الانتقال إلى صفوف ليفربول إذا قرر مغادرة باريس سان جيرمان، بينما يواصل أرسنال تمسكه بسقف مالي محدد، رافضاً الدخول في صفقة تتجاوز ميزانيته المخصصة للتعاقدات.



ويرى مسؤولو النادي اللندني أن قيمة باركولا السوقية لا تبرر المبلغ الذي يطلبه باريس سان جيرمان، وهو ما قد يدفع المفاوضات إلى مزيد من التعقيد خلال الأيام القادمة.