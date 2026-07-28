عثرت قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) على 4,000 كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار.



وقالت قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إنها عثرت مطلع الشهر الجاري على نحو 4,000 كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، خلال عملية تفتيش في بلدة حولا الحدودية، موضحة أنه خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على نحو 4,000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكون بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم.

جانب من المواد التي عثرت عليها قوات اليونيفيل

وأشارت إلى أنه بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكّله.



وتقع حولا في قضاء مرجعيون ضمن المنطقة الأمنية التي أعلنت إسرائيل أنها ستبقي قواتها فيها، على الرغم من تراجع وتيرة المواجهات مع حزب الله.



ويرتبط نيترات الأمونيوم في ذاكرة اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت المدمّر، الذي يحيي لبنان الأسبوع القادم ذكراه السادسة.



وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل أكثر من 220 شخصاً، وألحق دماراً واسعاً بالعاصمة، وأكدت السلطات اللبنانية حينها أن الأسباب وراء الانفجار تعود إلى 2,750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ عام 2014 في المرفأ.



يُذكر أن مادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة، قابل للذوبان في الماء، ويستخدم أساساً للعديد من الأسمدة النيتروجينية، ويمكن استخدامها أيضاً في تصنيع المتفجرات.