اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالسعي لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال كاتس: إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يملك معلومات مؤكدة تفيد بأن إيران تسعى لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأوضح كاتس، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمته القناة 14 الإسرائيلية: «نرغب بشدة في استهداف مواقع الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك في الوقت الراهن»، مبيناً أن واشنطن تخشى أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى رد إيراني ضد الدول المجاورة، ما قد يُشعل أزمة نفط عالمية.



وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن المقاتلات الأمريكية تنطلق من إسرائيل في طريقها لشن غارات على إيران، مضيفاً: «الإيرانيون يطلقون النار على جميع دول المنطقة باستثناء دولة واحدة، وهي إسرائيل، إنهم يعلمون أن الطائرات المقاتلة الأمريكية وطائرات التزود بالوقود تنطلق من هنا لتنفيذ غارات».



واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترمب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أمس (الإثنين).



ويُعد هذا الاجتماع الأول بين ترمب ونتنياهو منذ فبراير الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



وأكد ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مؤكداً استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق.



في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية قولها، اليوم، إن أي دولة أو شركة تتسلم أصولاً إيرانية مُصادرة لن يُسمح لها بالعبور عبر مضيق هرمز، وذلك رداً على تصريحات ترمب، الذي قال فيها لشبكة «فوكس نيوز»: إن الولايات المتحدة تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وليست إيران، ولا يمر من المضيق سوى السفن التي نريد مرورها.