وصف البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الإيجابي والمثمر»، مؤكداً انتهاء الاجتماع بعد محادثات استمرت قرابة ساعة ونصف.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مغادرة نتنياهو البيت الأبيض، موضحة أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً.

وأوضحت ليفيت أن اجتماعَي ترمب مع كل من نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سارا بشكل إيجابي ومثمر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لقائي مع ترمب كان ممتازاً، وعكس شراكةً كاملةً ودعماً ثنائياً»، موضحاً أن هناك توافقاً مع الرئيس ترمب على الهدف المشترك، وهو ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي: نتنياهو وترمب أكدا التزامهما بإيران غير نووية. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية -نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع- فإن نتنياهو أكد لترمب أنه لا مفر من ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أُعيد تأهيلها.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: كان اجتماعي مع الرئيس دونالد ترمب جيداً، مضيفاً: «شكراً لك على كل ما نفعله معاً لحماية حياة الأوكرانيين وتعزيز السلام».

وأشار إلى أنه ناقش مع ترمب تراخيص إنتاج مقذوفات باتريوت الاعتراضية، وعدة أفكار أخرى يمكن أن تساعد، «كما تحدثنا عن الدبلوماسية، ومن المهم أن يتم إحياء العملية الدبلوماسية»، مبيناً أن الفرق من الطرفين سترتب تفاصيل تواصلهما الإضافي.

وكان ترمب قد قال، قبيل الاجتماع، لشبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجدداً التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب: «علينا أن نأخذ في الاعتبار مصير نحو 91 مليون نسمة قد يجدون أنفسهم بلا كهرباء ولا جسور، إنها مسألة تتطلب توازناً دقيقاً للغاية، لكننا في موقف قوي جداً الآن، وهم يدركون أنني سأقدم على تلك الخطوة إذا لم يبرموا اتفاقاً».

وجدد ترمب تهديده باستهداف جبل الفأس الإيراني، قائلاً: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق فسندمره بسهولة تامة».

في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: لا نعترف بالمسار الجنوبي لهرمز، وإذا لم تقبل عُمان بمقترحنا سيبقى المضيق مغلقاً.

وفي سياق آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»: تعمل أكثر من 20 سفينة في منطقة الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك التطبيق الصارم للحصار الفولاذي الأمريكي المفروض على إيران.

وأضافت: حتى 28 يوليو، قامت قواتنا بتغيير مسار 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال الكامل.