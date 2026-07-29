ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو جنوب اليابان بقوة 7.1 درجات إلى 13 وفاة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين ومحاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن فرق الطوارئ سخّرت جميع إمكاناتها لإنقاذ العالقين، في وقت تسببت فيه الهزة بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 36 ألف منزل، وإجلاء نحو 260 ألف شخص إلى مراكز الإيواء، مع استمرار الهزات الارتدادية.

كما تسببت الكارثة في أضرار واسعة بالبنية التحتية، وتعطل عدد من المصانع ووسائل النقل، فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال وقوع هزات قوية أخرى خلال الأيام القادمة.