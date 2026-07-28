سدّد الفنان المصري أحمد عز مبلغ 570 ألف جنيه مصري (11,400 دولار أمريكي) يُمثّل قيمة متجمد نفقة أجر خادمة الفنانة زينة، وذلك خلال جلسة نظر الدعوى التي أقامتها زينة حول أجر الخادمة، وهو ما أثبتته المحكمة قبل تحديد جلسة لإصدار حكمها النهائي في القضية.

تأجيل النطق بالحكم

وقررت المحكمة المختصة، اليوم (الثلاثاء)، حجز الدعوى المقامة ضد الفنان أحمد عز بشأن متجمد أجر خادمة الفنانة زينة، للنطق بالحكم في جلسة 16 أغسطس المقبل، وذلك بعد سداد المبلغ المطالب به البالغ 570 ألف جنيه (11,400 دولار أمريكي).

الامتناع عن السداد

وقرّرت محكمة الأسرة بمدينة نصر في وقت سابق تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة، والتي طالبت فيها بسجن عز لامتناعه عن سداد متجمد أجر الخادمة، إلى جلسة 28 يوليو الجاري.

وسبق أن أيدت المحكمة المختصة حكم إلزام الفنان أحمد عز بسداد أجر خادمة بقيمة 30 ألف جنيه (600 دولار أمريكي)، بعدما رفضت الالتماس المقدم منه على الحكم.

بداية الأزمة

بدأت المشكلة بين أحمد عز وزينة في 2014 بنزاع قضائي حول زواج عرفي وإثبات نسب توأميها (عزالدين وزين الدين)، وتطور الأمر إلى ساحات المحاكم لسنوات طويلة، وحصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز في 2017.

وتوالت قضايا النفقات والمصروفات الدراسية وأجور الخدم، إذ أصدرت محكمة مستأنف الأسرة أحكاماً بتعديل النفقات الشهرية ومصروفات الأبناء.