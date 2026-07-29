تسبب طقم منتخب مصر للسيدات، في جدل كبير قبل مباراته الأولى في كأس أمم أفريقيا للسيدات أمام زامبيا، بسبب ارتداء قميص منتخب الرجال والذي يحمل سبع نجوم.



وفي مقطع فيديو نشره حساب مختص بالكرة النسائية تابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل المباراة، ظهرت لاعبات مصر بالقميص الذي يحمل فوق شعار الاتحاد المصري سبع نجوم.



وتشير النجوم السبع إلى عدد مرات فوز منتخب مصر للرجال بكأس أمم أفريقيا، بينما يشارك منتخب مصر للسيدات في كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب، للمرة الثالثة في تاريخه، ولم يسبق أن تخطى الدور الأول وفق التقرير الذي بثه موقع «RT».



يذكر أن منتخب مصر للرجال ظهر بالقميص ذاته خلال مباراته الودية ضد البرازيل استعدادا لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، مع اختلاف لون الأرقام، قبل أن يطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إزالة النجوم أثناء مشاركة «الفراعنة» في المونديال الذي جرى بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.