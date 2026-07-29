بعد المستويات الكبيرة المميزة التي قدمها حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، خلال مونديال كأس العالم 2026، وانتهاء مسيرته مع نادي شافيش البرتغالي، نجحت إدارة نادي كولو كولو التشيلي في الظفر بالحارس المخضرم صاحب 40 عاماً، لتعزيز صفوف خلال الموسم القادم.



ويحمل اسم الحارس «جوزيمار جوزيه إيفورا دياس» إلا أنه لن يتمكن من وضع لقبه الشهير «فوزينيا» على ظهر قميصه، وفقًا للوائح الحالية للدوري التشيلي.



من جانبه أشارت صحيفة The Sun إلى أن لوائح الدوري تمنع استخدام الألقاب أو الأسماء المستعارة على قمصان اللاعبين، وتُلزمهم باستخدام أحد اسمي العائلة أو كليهما، مع إمكانية إضافة الحرف الأول من الاسم إذا لزم الأمر.



وبموجب هذه اللوائح، فإن أي لاعب يرتدي اسمًا مستعارًا على قميصه يتعرض للحصول على بطاقة صفراء تلقائيًا، كما يتعرض ناديه لغرامة مالية، لذلك، سيكون على فوزينيا ارتداء أحد الأسماء التالية على قميصه مع كولو كولو: «Evora» «Dias»، أو «Evora Dias»، ورغم ذلك، لا تزال هناك فرصة أمام الحارس للاحتفاظ بلقبه الشهير.



من جانبه، كشف رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد، أن نادي كولو كولو تقدم بطلب رسمي للحصول على استثناء يسمح للحارس باستخدام اسم «فوزينيا».



وقال ميلاد: «وصلنا بالفعل طلب رسمي من كولو كولو، وسندرسه خلال الساعات القادمة، ثم سنبلغ النادي بالقرار».