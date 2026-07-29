أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً بشأن مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة جياني إنفانتينو، ببيع حصص في كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار.

وكان «فيفا» قد أعلن أمس (الثلاثاء) عزمه إنشاء كيان جديد بقيمة 20 مليار دولار، يتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها، على أن يطرح ما يصل إلى 20% من أسهمه لمستثمرين خارجيين.

وذكرت تقارير صحفية أن إنفانتينو مارس ضغوطاً كبيرة على الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211 اتحاداً، بشأن المشروع الجديد، إذ أبلغها أن الموافقة على المقترح ستمنح كل اتحاد تمويلاً بقيمة 40 مليون دولار، بينما في حالة الرفض سيحصل كل اتحاد على 10 ملايين دولار فقط.



«لم تتم استشارتنا».. اعتراض آسيوي

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح، ويعرب عن خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طُرحت في المجال العام قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة دراستها ومناقشتها من خلال قنوات الحوكمة المعتمدة والراسخة».



دعوة إلى الحوكمة والشفافية

وأضاف البيان: «في الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم، وذات هذه الآثار، يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتشاور الهادف، كما أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر الأطراف المعنية باللعبة، قبل عرض أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة باتخاذ القرار».

وتابع: «يؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيماناً راسخاً بضرورة تزويد جميع أطراف اللعبة بالمعلومات الكافية، ومنحهم الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة، والاعتبارات القانونية، والتجارية، والإستراتيجية، ويُعد هذا النهج ضرورياً لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم».



الالتزام بتطوير كرة القدم العالمية

وختم البيان: «بصفته واحداً من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة كرة القدم العالمية، يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الراسخ بمواصلة الإسهام في تطوير كرة القدم على مستوى العالم».